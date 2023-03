O Bayern de Munique surpreendeu ao anunciar a demissão de Julian Nagelsmann na semana passada. Apesar de deixar o Gigante da Baviera na segunda posição do Campeonato Alemão, o técnico levou o time às quartas de final da Liga dos Campeões com uma campanha perfeita, vencendo as oito partidas disputadas até então. Inicialmente, a imprensa alemã informou que a má relação do comandante com os jogadores resultou na decisão da diretoria. Nesta segunda-feira, 27, o jornal “Bild” deu mais detalhes e apurou que seis atletas “derrubaram” o jovem treinador. Segundo a publicação, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Sadio Mané e Leroy Sané já não tinham qualquer relação profissional com Nagelsmann – o mais descontente com a situação era o ídolo Neuer. Além do sexteto, o português João Cancelo, contratado em janeiro, também estava insatisfeito. Assim, os cartolas do clube preferiram desligar o treinador, acreditando que o clima era insustentável. O substituto de Nagelsmann é o compatriota Thomas Tuchel, campeão europeu e do mundo com o Chelsea e que ganhou projeção internacional com bom trabalho no Borussia Dortmund.

Leia também

Julio César se manifesta sobre participação em conversas entre CBF e Jorge Jesus; confira



Conmebol realiza sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana nesta segunda; veja potes