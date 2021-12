Avalie o post

Manaus não terá a tradicional queima de fogos do réveillon. Com o cancelamento das festas, muita gente vai aproveitar para receber 2022 em casa e fazer o próprio show pirotécnico. Com isso, as vendas desse tipo de produto aumentaram. Sirlon Marques é proprietário de uma fogueteria na Rua dos Andradas no Centro de Manaus e espera um acréscimo de 15% neste fim de ano. A maioria dos clientes procura itens para divertir as crianças.



Mas é preciso tomar cuidado até com os artigos menores para não causar ferimentos. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar Coronel Orleilso Muniz orienta que é essencial o acompanhamento de um adulto.

Não é seguro soltar fogos em apartamentos. Só é viável caso o ambiente à frente do prédio seja uma área livre, sem qualquer tipo de moradia, o que não é o caso dos edifícios de Manaus. Quem for soltar fogos em casa, no quintal ou no sítio deve adotar o jeito correto de manusear com uma inclinação de até 30 graus em relação ao corpo.



Outra orientação é que o consumo de bebida alcoólica não combina com uso de fogos de artifício. É preciso estar sóbrio para projetar o material.

Fogos de artifício não podem ser vendidos à menores de 16 anos. Os produtos devem conter o selo do Inmetro e o estabelecimento precisar estar regular junto ao Corpo de Bombeiros.

Veja as orientações do Corpo de Bombeiros:



Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte