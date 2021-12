Avalie o post

Uma missão que brotou do coração.

Padre James Batista da Congregação do Santíssimo Redentor – Redentorista, 37 anos de idade e há 7 anos ordenado presbítero. Natural de Porto Walter interior do Acre, assumiu a missão de ser sacerdote pelo reino e para o povo de Deus.

Um jovem de muita evangelização, sentiu-se tocado e criou um projeto para ajudar pessoas em vulnerabilidade social com a entrega de alimentos. A iniciativa começou em 2018 a partir de uma conversa com uma amiga, destaca Pe. James.

Cerca de cem famílias são contempladas mensalmente pelo Projeto Amigos da Caridade. Duas grandes ações são desenvolvidas no ano. Recentemente foram atendidas mil famílias com cestas básicas e alguns brinquedos.

Itacoatiara , Iranduba e paróquias de Manaus já foram contempladas pelo projeto. Para mais informações entre em contado por meio do telefone 98854-5328.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar









