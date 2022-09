O tenista suíço Roger Federer anunciou nesta quinta-feira (15) a aposentadoria das quadras, aos 41 anos. O ex-número 1 do mundo afirmou que não consegue mais ter físico para disputar o circuito profissional.

A despedida das quadras será na próxima semana, em Londres, na Laver Cup, torneio amistoso de tênis, onde europeus competem contra tenistas do restante do mundo.

Nos últimos anos, Federer passou por cirurgias no joelho e não joga desde julho de 2021.

“Esta é uma decisão agridoce, porque vou sentir falta de tudo o que o ténis me proporcionou. Mas ao mesmo tempo há tanto para celebrar. Considero-me uma das pessoas mais sortudas deste mundo. Recebi um talento especial para jogar tênis, e o fiz a um nível que nunca imaginei, durante muito mais tempo do que imaginei que seria possível”, disse Federer em comunicado.

“Fiz mais de 1500 jogos ao longo de 24 anos. O tênis me tratou melhor do que alguma vez poderia imaginar, e agora preciso de reconhecer que está na hora de terminar a minha carreira a nível competitivo”, acrescentou Federer.

O suíço conquistou 20 títulos de Grand Slam, que são os principais torneios de tênis do mundo, ficando atrás apenas do sérvio Novak Djokovic, com 21 conquistas, e do espanhol Rafael Nadal, com 22.

O post Roger Federer anuncia aposentadoria do tênis aos 41 anos apareceu primeiro em Portal Você Online.