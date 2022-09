Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem e outras seis residências, na noite desta quarta-feira, 14/09, na avenida Igarapé do Passarinho, Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Na manhã desta quinta-feira, 15/9, uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) esteve no local para cadastrar as famílias que serão inseridas no Auxílio Aluguel e receberão outros benefícios.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve pessoas feridas. O acionamento ocorreu por volta das 21h36 horas. Foram encaminhados seis veículos de combate a incêndio e 23 bombeiros trabalharam no combate ao fogo. Em cerca de 1h20 as chamas estavam controladas. Foram utilizados mais de 22 mil litros de água para o controle do fogo.

Relatos de populares apontam que o sinistro teria sido provocado por um acidente com fogos de artifícios. No espaço comercial onde o fogo começou, algumas pessoas estariam reunidas assistindo a um jogo de futebol, ainda conforme relatos de testemunhas. As reais causas serão investigadas pelo Departamento de Polícia Técnico-científica do Amazonas (DPTC).

O fogo começou no galpão de reciclagem e se espalhou para outras residências, que são colados ao estabelecimento.

Assistência

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a Semasc está atuando no encaminhamento para a emissão da segunda via dos documentos que foram perdidos no sinistro.