Avalie o post

São Paulo – O influenciador digital Rodrigo Mussi está respirando sem a ajuda de aparelhos. A informação foi divulgada pelo irmão do influenciador, Diogo Mussi, em comunicado postado nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (8). Ainda de acordo com o irmão de Rodrigo, o quadro dele permanece estável.

“Deixei a melhor notícia para agora. O Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando sozinho, sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento. Volta, meu irmão, volta gigante”, escreveu Diogo.

Mais cedo, Rodrigo passou por uma ressonância após as cirurgias realizadas nesta semana. “A equipe da neuro vai avaliar para saber como proceder. Tudo indica que não pegou medula. O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e os braços, conforme vai despertando”, explicou o irmão do ex-BBB.

Ontem (7), Rodrigo passou por uma cirurgia e, segundo a família, o procedimento foi bem-sucedido.

source