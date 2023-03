Hervé Renard é o novo técnico da seleção feminina da França. Ele substitui Corinne Diacre, demitida após três titulares abandonarem a equipe nacional por desavenças com a treinadora. O ex-comandante da Arábia Saudita será apresentado nesta sexta-feira, 31, e já faz sua primeira convocação. A França encara o Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, dia 29 de julho. “Hervé Renard é o novo treinador da seleção feminina da França. O técnico francês tem compromisso até agosto de 2024”, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF), nesta quinta-feira, 30. O acordo vai durar até a participação da equipe nos Jogos Olímpicos de Paris. Renard chamou atenção na Copa do Mundo do Catar pelo discurso emotivo e inflamado no vestiário durante o intervalo contra a Argentina, na primeira rodada. Na ocasião, a Arábia Saudita perdia por 1 a 0 e buscou a virada por 2 a 1, protagonizando a maior zebra no Catar.

No currículo do treinador de 54 anos, que foi zagueiro e jogou no Cannes, tem importantes conquistas da Copa Africana das Nações pelas seleções de Zâmbia, em 2012, e Costa do Marfim, em 2015. Na França, treinou Draguignan, Cherbourg, Sochaux e Lille. Após sua apresentação, Renard divulgará a primeira lista de convocadas para as próximas duas partidas da seleção francesa, marcadas para dia 7 de abril, em Clermont-Ferrand, diante da Colômbia, e no dia 11, em Le Mans, contra as canadenses, campeãs olímpicas. A expectativa é se o novo comandante chamará a zagueira e capitã Wendie Renard, que tinha se afastado da seleção por “não apoiar o sistema atual”, em referência à então técnica Corinne Diacre, e com a qual se desentendeu. As atacantes Katoto e Diani também se afastaram por solidariedade à colega.

𝙃𝙚𝙧𝙫𝙚́ 𝙍𝙚𝙣𝙖𝙧𝙙 est le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Féminine

Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024.#FiersdetreBleues pic.twitter.com/O48SxTX29i — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 30, 2023

