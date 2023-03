Alunos e servidores da Escola Estadual Tereza dos Santos, localizada no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus) estão temerosos com ameaças de ataque e massacre na unidade de ensino.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, a direção da escola registrou na terça-feira (28) um Boletim de Ocorrência relatando que alunos e servidores estariam recebendo ameaças de ataque contra a unidade, além do envenenamento de um estudante que recentemente venceu as eleições do grêmio estudantil.

“Essas ameaçam se dão por meio de um perfil falso no Instagram e também através de pichações realizadas nas paredes de banheiros da escola. Então, recebendo essa notícias crime nós adotamos providencias imediatas. Equipes de polícia passaram a comparecer periodicamente na escola em horários não comunicados previamente para dar sensação de segurança para servidores e alunos e também estamos trabalhando na parte investigativa, adotando diligencias para que possa identificar o autor ou autores desse crime”, disse.

O delegado também disse que a direção da escola foi orientada a conversar com os alunos e pais para que se eventualmente foi uma ‘brincadeira de mau gosto’ de algum estudante que os responsáveis se apresentem espontaneamente na delegacia.

“Estamos dando a oportunidade de que a pessoa se apresente para que confesse o que fez e agente possa encerra essa sensação de temor nos servidores e alunos e adotar procedimentos legais mas com as beneces de quem se apresenta espontaneamente a confessa o ato infracional”, declarou.

Fonte: AM Post