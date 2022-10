Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Amaturá (908 quilômetros de Manaus) decretou situação de emergência no município por conta da seca do Rio Solimões, que atinge severamente a cidade neste ano.

A Defesa Civil do Amazonas já tinha havia colocado a Calha do Alto Solimões em status de atenção.

Os municípios atingidos pela estiagem são: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça e Tonantins.

Segundo a publicação do decreto, desde o dia 26 de setembro de 2022, o Município de Amaturá vem sofrendo com seca extrema do Rio Solimões, no perímetro urbano e rural, dizimando plantações e criações de animais, essenciais no sustento básico das famílias.

A prefeitura ainda fala que a estiagem dificulta o acesso da comunidade por meio fluvial, e que de acordo com o relatório da Coordenação Municipal de Defesa Civil centenas de pessoas estão isoladas em suas comunidades, somente com córrego de acesso, assim dificultando a entrada de alimentos e materiais básicos de higiene.

O Município ainda pede no decreto o apoio do Estado e da União, com recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros.

Em Manaus, o nível do Rio Negro chegou, até esta segunda (17), a 17,32 metros. Em 2010, o nível chegou a 13,63 metros. Em 2021, o rio atingiu a marca de 30,02 metros, no dia 16 de junho, o maior registro já feito desde o início da medição em 1902.

