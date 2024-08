Rio atingiu 24,60 metros nesta segunda-feira ficando 1,84 metro abaixo da cota de 26,44 metros registrada na mesma data do ano passado, quando houve a maior vazante dos últimos 100 anos.

A vazante do rio Negro em Manaus em 2024 se intensificou no início de agosto. O nível do rio em relação ao mar baixou 58 centímetros nos cinco primeiros dias do mês e atingiu 24,60 metros nesta segunda-feira (5), ficando 1,84 metro abaixo da cota de 26,44 metros registrada na mesma data do ano passado, quando houve a maior vazante dos últimos 100 anos.

De acordo com a medição do Porto de Manaus, o Negro vazou 13 cm por dia no último fim de semana.

O 31º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas, divulgado na última sexta-feira (02/08) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), apontou que o Negro registrou descidas menores em São Gabriel da Cachoeira e apontou uma recessão média diária de 4 cm em Tapuruquara e Barcelos.

“Os níveis destas estações de monitoramento são considerados normais para a época e o rio Negro em Manaus aponta descidas médias diárias na ordem de 8 cm e registra níveis um pouco abaixo da normalidade para o período”, diz o Boletim.

Na semana passada, de acordo com o SGB, o rio Branco, um dos maiores afluentes do Negro, iniciou o processo de recessão, apresentando descidas médias diárias na ordem de 18 cm em Boa Vista e 8 cm em Caracaraí.

As estações monitoradas desta calha apontam valores considerados normais para o período, diz o Boletim.

O SGB também apontou que, na semana passada, o rio Solimões apresentou descidas mais acentuadas em Tabatinga, onde os níveis são considerados baixos e próximo ao intervalo das mínimas para o período. O Solimões está declinando uma média diária de 14 cm em Fonte Boa, 12 cm em Itapéua e 9,5 cm em Manacapuru.

Na bacia do rio Purus, o rio Acre, em Rio Branco, manteve as descidas diárias em pequena ordem, contudo os níveis são considerados muito baixos para a época.

O rio Purus em Beruri registra recessão diária média de 11 cm e aponta níveis próximos ao intervalo das mínimas.

O rio Madeira continua em recessão em Porto Velho, com descidas diárias menores, já em Humaitá manteve os declínios diários de 7 cm. Os postos de monitoramento do Madeira registram níveis abaixo da faixa da normalidade para o périodo.

E o rio Amazonas apontou um recessão média diária de 7 cm em Itacoatiara, 6 cm em Parintins e 4 cm em Óbidos. Os níveis do Amazonas apresentam valores abaixo do intervalo da normalidade para esta fase da vazante, diz o Boletim.

O post Rio Negro vaza 58 centímetros no início de agosto, aponta Porto de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.