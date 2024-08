O presidente Lula (PT) foi alvo de vaias, nesta segunda-feira (5). O episódio ocorreu no momento em que o petista participou de uma oferenda floral no monumento ao libertador Bernardo O’Higgins, na Praça da Cidadania, na capital chilena.

O presidente brasileiro chegou ao Chile na noite de domingo (4). A cerimônia de oferenda foi transmitida pelo canal do governo no YouTube.

Também como parte da viagem, Lula esteve no Palácio de La Moneda em função de uma reunião bilateral e assinatura de atos com o presidente chileno Gabriel Boric.

Lula desembarcou em Santiago e evitou falar com jornalistas que o aguardavam. No país para cumprir agenda oficial e conversar com o presidente chileno, Gabriel Boric, o líder brasileiro respondeu à imprensa que só daria entrevistas nesta segunda-feira (5).

Na porta do hotel, um dos jornalistas questionou Lula sobre a questão da Venezuela e o petista respondeu que não falaria sobre o assunto naquele momento:

– Amanhã você pergunta sobre a Venezuela, o Equador, sobre a Bolívia. Eu espero que a gente fale muito sobre o Chile amanhã – disse Lula.

O petista e sua comitiva, composta por 14 ministros, além de secretários e assessores, ficará no Chile até esta terça (6) participando de encontros e reuniões para a assinatura de 20 acordos bilaterais.

O post Lula é vaiado durante cerimônia no Chile e evita jornalistas apareceu primeiro em Portal Você Online.