O atleta amazonense Pedro Nunes, que disputará o atletismo na prova do lançamento de dardo, vai estrear nesta terça-feira (06), nas Olimpíadas de Paris.

As classificatórias do atletismo masculino na prova do lançamento de dardo, está previsto para acontecer às 4h20 da manhã (horário Manaus), no Stade de France, maior estádio do país, que foi adaptado para receber os jogos olímpicos de 2024.

Os classificados neste primeiro dia, disputarão as finais programadas para acontecer no dia 08 de agosto.

O parintinense Pedro Nunes, de 25 anos, ocupa atualmente a 13ª posição no ranking da World Athletics, que contempla 32 vagas para os jogos. É também o primeiro representante do estado a conseguir a vaga, depois de Sandro Viana, bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008.