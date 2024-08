Pela primeira vez na história, uma mulher assume a presidência do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas – SINDSEMP-AM. Wladia Maia foi eleita presidente do Sindicato com a maior votação da história (180 votos) e já foi empossada junto aos demais membros do Sindicato. Os servidores Marlon André Mendes Bernardo e Ivan Marcos de Araújo Lima assumem os cargos de Vice-Presidente e Secretário-Geral, respectivamente.

Para a nova presidente, o sindicato ganhou ampla notoriedade nos últimos anos e usará este espaço de relevância em prol da valorização da categoria de servidores do MPAM. “O SINDSEMP-AM continuará sua atuação diligente em defesa dos servidores de todos os cargos, tendo como principais referências algumas conquistas já implementadas em outros Ministérios Públicos. Além disso, vamos combater a precarização do serviço público em todos os setores do Ministério Público do Amazonas, sempre priorizando a valorização dos servidores, a ampliação do quadro permanente e a prestação de um serviço público de qualidade”.

Sob o slogan “Um sindicato único”, a nova Presidente afirma que executará projetos que tornarão o SINDSEMP-AM uma entidade com forte atuação no Amazonas. “Vamos abordar a questão do direito à desconexão digital de servidores, jornada flexível, melhorias das condições do teletrabalho, medidas de valorização aos servidores das Promotorias de Justiça do interior, ajustes no Plano de Cargos dos servidores efetivos e ações de responsabilidade social, como por exemplo o projeto SINDVIDA, que busca incentivar os filiados a doarem sangue ao HEMOAM”, afirmou.

A próxima iniciativa do SINDSEMP-AM será a realização da “Eleição Simbólica para PGJ”, que ocorrerá no dia 26 de agosto, visando fortalecer a campanha pela Democratização do Ministério Público.

Trajetória

Wladia Rachel Maia da Silva tem 45 anos e ocupa o cargo efetivo de Agente Técnico- Jurídico. Trabalha há 25 anos no MPAM.

Iniciou sua trajetória na Instituição como estagiária em 1999, depois trabalhou como Assessora Jurídica do Procurador de Justiça, Dr. Nicolau Libório, por 20 anos. Em 2008, prestou concurso público para o cargo efetivo de Agente Técnico – Jurídico, certame no qual logrou aprovação durante uma jornada quádrupla, sendo: profissional da área jurídica, professora, mãe e estudante. Tomou posse em 19 de maio de 2010 e continuou a exercer o cargo comissionado até dezembro de 2022.

Em janeiro de 2023, ingressou no SINDSEMP-AM como Secretária-Geral e agora assume a Presidência no triênio 2024-2027.