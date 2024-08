A programação cultural da primeira semana do mês de agosto está repleta de eventos e apresentações para todos os públicos. De segunda a sexta-feira (05 a 09) uma agenda de atrações será levada aos espaços mantidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Nesta segunda-feira, às 19h, o Teatro Gebes Medeiros recebe a apresentação do Cine Concerto da Fitzcarraldo Wold Tour.

No enredo, o irlandês Brian Sweeney Fitzgerald, apelidado de Fitzcarraldo, deseja pôr em prática a ideia absurda de construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica.

Para conseguir o dinheiro, ele decide comercializar borracha atravessando a floresta de barco. O enredo do lendário filme “Fitzcarraldo” (1982), de Werner Herzog, é tema da Fitzcarraldo Tour.

O Cine Concerto apresenta uma série de filmes mudos, curta metragem, e seis músicos tocando improvisação livre, usando os filmes como partitura. Com classificação livre e entrada gratuita.

Ainda nesta segunda, às 20h, no Teatro Amazonas, acontece a estreia da Série Encontro das Águas, espetáculos que unem diferentes formas de artes, proporcionando experiências únicas para o público.

A programação de 10 anos da série, traz a interação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e o espetáculo “Cabaré Chinelo – O Show”, da companhia Ateliê 23. Sob regência do maestro Marcelo Jesus, o repertório conta com “Somos o Cabaré”, “Soulanger”, “Maria é gente”, “Gritos de Conceição” entre outros.

A segunda sessão será no dia 07 de agosto e os ingressos seguem disponíveis para os dois dias no site www.shopingressos.com.br. A classificação é de 16 anos.

Na quinta-feira e sexta-feira (08 e 09), às 19h, o Teatro da Instalação recebe o espetáculo “Viper Paradise: O Amor É Tão Longe”. É um espetáculo teatral baseado na dramaturgia nomeada apenas “O amor é tão longe”, de Lenine Charles e Alexandre Gomes, vencedora do Concurso de Dramaturgia do XVII FTA – Festival de Teatro da Amazônia.

A dramaturgia original retrata o encontro de duas mulheres trans em diferentes estágios da vida, bem como diferentes formas de pensar. Elas refletem sobre as diversas cicatrizes que carregam, cada uma a seu modo.

Com isso, pretende-se questionar a solidão vivida pelos dois corpos presentes em cena, assim como a solidão vivida pelos corpos trans presentes no mundo. Com classificação livre e entrada franca

Na quinta-feira e sexta-feira (08 e 09), às 20h, seguindo a programação de 10 anos da Série Encontro das Águas, a Amazonas Filarmônica e o Ballet Álvaro Gonçalves apresentam “Cinderela”. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br

O Teatro Gebes Medeiros recebe na quinta-feira (08), às 20h, o stand-up “Marcos Castro e amigos”. No palco, um duelo de piadas, onde um time disputa contra o outro e, quem perder, leva torta na cara. O show conta com os participantes Dann Dias e Bruno Wevs. Classificação indicativa de 16 anos e os ingressos estão disponíveis site www.shopingressos.com.br

E na sexta-feira (09), às 20h, o palco do Teatro Gebes Medeiros recebe o espetáculo “A Volta do Boêmio”, em especial ao Dia dos Pais. Baseado no show histórico da dupla Nelson Gonçalves e Raphael Rabello, Luso Neto e Beto Sete Cordas recriam o clima de nostalgia interpretando uma das vozes mais marcantes da música brasileira: Nelson Gonçalves. Classificação indicativa de 16 anos e os ingressos estão disponíveis no site www.shopingressos.com.br

