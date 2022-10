O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) anunciou, por meio das redes sociais, nesta quinta-feira, 6, que não irá apoiar nenhum candidato ao governo do Amazonas no segundo turno das eleições. Na disputa de primeiro turno, o parlamentar obteve mais de 217,5 mil votos para o cargo de governador, sendo o terceiro mais votado em Manaus.

Em um vídeo postado em seus perfis nas redes sociais, Ricardo Nicolau frisou que continuará com sua postura de independência e que não negocia com velhos caciques políticos que se intercalam no poder, há mais de 40 anos, e promovem sucessivos desgovernos ao longo de décadas.

“O Amazonas viu nessa eleição que fizemos uma campanha limpa, ética e, acima de tudo, independente. Não negociamos apoios nem alianças com os caciques políticos. Fizemos questão de só ter ao nosso lado aqueles que realmente quiseram trabalhar pelo Amazonas e pelas pessoas. Mostramos propostas e um novo jeito de governar. Mas a maioria escolheu o jeito antigo, dos mesmos de sempre, que já se vão mais de 40 anos. Eu escolho continuar independente. Não apoiarei nenhum dos candidatos no segundo turno”, declarou.

Ricardo Nicolau também afirmou que vai se dedicar, nesse momento, ao trabalho na iniciativa privada e ao mandato de deputado estadual até o fim da atual legislatura. O parlamentar destacou que respeita a decisão do povo amazonense e que permanecerá sempre à disposição caso o Amazonas precise.

Nicolau durante a campanha

“A política, por mais imperfeita que ela seja, ainda é uma ferramenta capaz de transformar a vida das pessoas. Mas, por agora, vou me dedicar à Samel e ao Pró-Saúde. E estaremos sempre prontos para ajudar quando o Amazonas precisar, como sempre fizemos. Respeito a decisão dos amazonenses e torço por dias melhores. Peço que Deus abençoe o nosso estado e cuide da nossa gente. Muito obrigado aos mais de 217 mil eleitores que acreditaram no nosso projeto. Um forte abraço”, finalizou.

Somente em Manaus, Ricardo Nicolau conquistou mais de 194,1 mil votos, a terceira maior votação para o cargo de governador na cidade. Parintins, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara foram os municípios em que o candidato obteve mais votos no interior.

Trajetória

Gestor com mais de 30 anos de experiência administrativa, tanto no setor público como privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.