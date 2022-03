Avalie o post

Brasília – Um bebê recém-nascido foi resgatado da Ucrânia junto com seus pais, pela força-tarefa do Itamaraty, no último sábado (12). Nikolas veio ao mundo durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que dura 19 dias.

A criança foi registrada pelos pais no escritório do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Lviv, cidade no oeste da Ucrânia, e agora tem dupla nacionalidade.

A família foi encaminhada para a Polônia e depois seguiu viagem para o Brasil. O Itamaraty compartilhou o momento pelas redes sociais. Na publicação eles afirmam que o resgate foi emocionante e que nenhum brasileiro ficará para trás.

A família foi encaminhada para a Polônia e depois seguiu viagem para o Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Na última quinta-feira (10), desembarcaram em Brasília 68 pessoas trazidas da Ucrânia. Foram 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, que vieram a bordo da aeronave KC-390 Millennium. Também foram transportados dez animais domésticos.

A missão de resgate foi determinada pela Presidência da República, com o auxílio da coordenação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, sob orientação do Itamaraty.

As negociações entre Rússia e Ucrânia continuam para buscar o fim do conflito. Nesta segunda-feira (14), a reunião será em formato de videoconferência. A declaração foi feita pelo porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. A expectativa dos governos é de que as negociações sejam positivas, visto que o clima melhorou nos últimos dias.

Essa será a quarta rodada de negociações entre as duas nações. As reuniões buscam o cessar-fogo desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

