Casal fez primeira aparição em um evento público neste domingo (13), durante o BAFTA, premiação do cinema britânico

Estados Unidos – Millie Bobby Brown, famosa como as personagens Onze, da série Stranger Things, e Enola Holmes, do filme de mesmo nome, fez sua primeira aparição em um evento público com o namorado.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi foram ao BAFTA juntos. (Foto: SHUTTERSTOCK/THE GROSBY GROUP)

A atriz, de 18 anos, está namorando com Jake Bongiovi, de 19 anos. O jovem, que também é ator, é filho do famoso roqueiro Jon Bon Jovi.

O casal já tinha posado junto nas redes sociais, mas ainda não tinham feito sua “estreia” publicamente. Neste domingo (13), eles curtiram o BAFTA, premiação do cinema britânico, em Londres.

Millie e Jake também já tinham sido vistos de mãos dadas pelas ruas de Nova York, mas o romance ainda não estava oficializado.

Jake é filho de Bon Jovi com Dorothea Hurley. O casal está junto há mais de 30 anos e além de Jake são pais de Stephanie Rose, de 28 anos, Jesse James Louis, de 26, e Romeo Jon, de 17.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

