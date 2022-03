Avalie o post

As vagas são para o cargo de agente administrativo e pedem experiência profissional e disponibilidade de horário

Manaus – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) abriu inscrições para banco reserva para Pessoas com Deficiência (PCDs) para atuação em Manaus e nas cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tefé.

Os interessados em disputar as vagas, independentemente da localização, devem acessar o site clicar no botão saiba mais do processo seletivo 013/2022 e, na sequência, clicar no botão inscrever-se. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março deste ano.

(Foto: Divulgação/Senac AM)

A ficha de inscrição é digital e pede informações pessoais, dados de formação escolar, cursos e empregos anteriores.

São pré-requisitos para a vaga de agente administrativo: ter ensino Médio completo; experiência na área administrativa; possuir habilidades, tais como atenção, organização, dinamismo, comunicação e bom relacionamento interpessoal.

O agente administrativo irá atuar na execução de serviços de apoio na área administrativa e acadêmica; no atendimento ao público interno e externo fornecendo informações e orientações; no trato de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; na elaboração de relatórios e planilhas; e lidar com serviços administrativos gerais de escritórios.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

