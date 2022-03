Avalie o post

Carol e Neymar são pais de Davi Lucca, de 10 anos, e ela teve o segundo filho, Valentin, com Vinícius Martinez

Espanha – Neymar é uma grande estrela mundial, com fãs de todas as idades por onde quer que passe. Prova disso é que Valentin, filho mais novo da influenciadora Carol Dantas, se mostrou encantado pelo jogador durante um evento em família.

Filho de Carol Dantas, ex de Neymar, fica encantado pelo craque (Foto: Reprodução / Instagram)

Carol é ex de Neymar, com quem teve Davi Lucca, hoje com 10 anos, e o ex-casal continua a amizade até hoje. Valentin, de 2 anos, é o segundo filho dela, fruto de seu relacionamento com Vinícius Martinez, com quem é casada atualmente.

Na redes social, Carol mostrou que Valentin não tirava os olhos do craque: “Podemos ver um fã aí”, escreveu ela.

No encontro entre Carol, Neymar, Davi, Valentin e o pai do jogador, o caçula da criadora de conteúdo aparece em todas as fotos olhando para Neymar.

“Valentin está fissurado no tio”, brincou Carol na publicação no Instagram. Veja mais fotos abaixo.

