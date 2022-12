A Record TV não fará mais edições do reality show “Power Couple” a partir de 2023. De acordo com o Notícias da TV, o motivo do cancelamento seria a falta de interesse do mercado publicitário.

O Power Couple custa mais do que A Fazenda por exigir mais reformas da locação que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O número dobrado de participantes também faz com que o orçamento de cachês pagos para os confinados subam bastante. Sem um patrocinador para bancar os custos, o reality não consegue se pagar.

O Power Couple estava no ar na Record desde 2016. O formato original da produtora israelense Dori Midia traz casais de celebridades e seus respectivos pares para conviver juntos em uma mansão em busca de um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Além da convivência, as duplas fazem jogos para descobrir o quanto se conhecem.

A atração foi adquirida para dar um respiro em A Fazenda, que estava muito desgastada em 2015. Suas duas primeiras edições foram apresentadas por Roberto Justus e tinham exibições duas vezes por semana. Mesmo com o sucesso, a Record mudou a dinâmica e decidiu torná-lo um reality diário.

Entre 2018 e 2019, o Power Couple foi apresentado por Gugu Libertado (1959-2019), em um de seus últimos projetos na TV. Paralisado pela Covid-19 em 2020, o programa voltou em 2021 com Adriane Galisteu no comando.