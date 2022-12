Andreia Trindade de Oliveira, morreu atropelada, às 6h30 desta segunda-feira (26), num ponto de ônibus, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, quando esperava a condução para o trabalho. Segundo testemunhas, uma picape preta invadiu a calçada.

Ele estava acompanhado do marido, Edson Reis, que havia deixado a motocicleta do outro lado da rua e aguardava o ônibus ao lado da esposa. Ele sofreu ferimentos e foi levado para um hospital. Ela foi arremessada contra um poste e morreu no local.

O trânsito ficou lentou no local após o acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientaram os motoristas e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

