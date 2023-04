Uma turista flagrou Rafa Kalimann curtindo um pouco de romance, no Amazonas.

A apresentadora, que desembarcou no Estado na última sexta-feira (31.03), viralizou nas redes sociais neste sábado (01.04) com duas postagens de uma turista colombiana que também está na região.

Na publicação, Rafa aparece abraçada com Antonio Palhares, novo affair da integrante do quadro Dança dos Famosos. Ele é empresário do ramo químico e primo de Arthur Ferraz, marido de Mariana Weickert.

Em outro momento, Rafa foi flagrada bebendo uma cerveja depois que a embarcação em que eles estavam parou em um posto de gasolina em meio ao rio.