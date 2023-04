O McDonald’s acabou de divulgar novas vagas de emprego em diversos setores, contando com a distribuição em todo o Brasil, o que acarreta em uma grande oportunidade na sua vida.

Além de que, as vagas do McDonald’s não exigem nenhum tipo de experiência, o que faz suas chances de conquista serem ainda maiores, pois se você nunca trabalhou, essa pode ser a primeira vez, e em grande nível.

Além de que, a empresa conta com ótimas remunerações e benefícios, algo que também agrega muito de maneira positiva e faz com que o interesse pela conquista do trabalho seja ainda maior.

Ou seja, é um emprego que dificilmente se encontra em disponibilidade, por este motivo, é um fato que deve aproveitar essa chance e fazer com que ela seja sua!

Vagas McDonald’s

Abaixo vai ser apresentado todas as vagas disponibilizadas pela empresa, de forma simplificada e resumida, a fim de que você consiga ter acesso as funções e possíveis serviços que irá executar.

Ajudante Cozinha

Primeiramente, auxilia nas produções da cozinha, como hambúrgueres, batatas e demais itens dos lanches.

Requisitos:

Em primeiro lugar, ensino médio completo

Em segundo lugar, disponibilidade de horário

Agilidade

Ser dinâmico

Boa comunicação

Proatividade

Por fim, trabalhar bem em equipe

Atendente

Em primeiro lugar, atende todos os clientes que chegam para realizar seus pedidos, anotando-os e repassando a cozinha.

Requisitos:

Primordialmente, ensino médio completo

Logo após, disponibilidade de horário

Se comunicar bem

Ser responsável

Vontade de aprender

Atender bem o público

Proatividade

Auxiliar de Limpeza

Eventualmente, a auxiliar de limpeza tem a função e higienizar e organizar o ambiente, deixando tudo limpo e com a higienização em dia.

Requisitos:

Primeiramente, ensino médio completo

Em segundo lugar, agilidade

Em terceiro lugar, responsabilidade

Boa comunicação

Trabalhar bem em equipe

Proatividade

Por fim, disponibilidade de horário

Recepcionista Drive Thru

A princípio, é responsável por anotar os pedidos drive thru e já passar na cozinha, para que o processo seja rápido.

Requisitos:

Em primeiro lugar, ensino médio completo

Logo após, agilidade

Dinamismo

Disponibilidade de horário

Boa comunicação

Vontade de aprender

Trabalhar bem em equipe

Atender bem o público

Auxiliar de Serviços Gerais

Tem a função de atuar como ajudante de todos os setores e funcionários, assim fazendo com que os processos se agilizem.

Requisitos:

Primordialmente, ensino médio completo

Em seguida, boa comunicação

Disponibilidade de horário

Atender bem o público

Trabalhar bem em equipe

Vontade de aprender

Por fim, agilidade

Benefícios McDonald’s

Vale alimentação

Vale transporte

Convênio médico

Desconto em lojas

Seguro de vida

Auxílio familiar

Processo Seletivo McDonald’s

Previamente, já adiantamos que o Processo Seletivo McDonald ‘s acontece de forma online, pois dessa forma a empresa acredita que seja mais simples avaliar os funcionários.

Sendo assim, para que seja possível você ter acesso ao Processo Seletivo e assim realizar sua inscrição, entre em:

Por fim, depois de preencher sua candidatura e enviar, o último passo é aguardar a sua aprovação, a qual chega via e-mail cadastrado.