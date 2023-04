A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu, na sexta-feira (31/03), Eliomar José Cabrera Barreto, Yovani Gabriel, Erik Daniel e Samuel Alejandro, apontados como membros de um grupo criminoso e responsáveis por diversos homicídios ocorridos em Manaus. As prisões ocorreram no bairro Cidade Nova, zona norte.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, o grupo estava sendo investigado por praticar diversas mortes na capital amazonense, ao tomar conhecimento do paradeiro deles, as equipes iniciaram as diligências para prendê-los.

“Ao chegarmos no local onde eles se encontravam, notamos que o espaço era destinado para armazenar armas e drogas, ocasião em que efetuamos a prisão deles. Além disso, apreendemos os entorpecentes, quatro armas de fogo, munições, uma balança de precisão e caderno para anotações referente ao tráfico ", disse.

Ainda conforme o titular, as investigações continuarão para elucidar os homicídios praticados pelo quarteto e, também, para localizar e prender mais envolvidos nos crimes.

Procedimentos

Eliomar José, Yovani Gabriel, Erik Daniel e Samuel Alejandro responderão por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.