A quarta vítima do incêndio na lotérica do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, segue internada com quadro estável no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, na capital. Três pessoas já morreram em decorrência do crime.

Segundo a direção do hospital, a vítima deu entrada no local no dia 16 de agosto, quando ocorreu o incêndio. Ela apresenta quadro de saúde estável e segue sendo atendida pela equipe multidisciplinar da unidade.

Já o suspeito do crime está internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital, e também apresenta quadro de saúde estável.

O venezuelano Luís Domingo Siso, de 60 anos, ateou fogo na lotérica, localizada no Mercado Adolpho Lisboa, na tarde de terça-feira. Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ação do suspeito.

Nas imagens, o homem aparece jogando gasolina na porta da lotérica e volta para uma fila que se formava do lado de fora do local. Depois, ele volta para a porta, puxa algo da bolsa e é impedido por um outro homem. Os dois começam a brigar, mas em determinado momento o fogo se espalha no local.

O suspeito é segurado por outras pessoas e chega a ser agredido. Ele teria cometido o crime após um desentendimento por não conseguir realizar um procedimento de saque no local, segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Segundo a Polícia Civil, o venezuelano já havia sido preso em 2020 por tentar cometer um crime semelhante em outra casa lotérica. A Justiça do Amazonas determinou a prisão preventiva dele.