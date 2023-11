O professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Henrique dos Santos Pereira, é o novo diretor-geral do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa). A portaria com a nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16). O mandato se estenderá pelos próximos quatro anos.

Antes da nomeação, Henrique Pereira já despontava como favorito da comunidade científica. Ele vai substituir Antônia Ramos Pereira, indicada durante a gestão de Jair Bolsonaro e que ocupou o cargo 11 meses após o término do mandato.

Henrique Pereira é graduado em Agronomia pela Ufam, possui mestrado em Biologia (Ecologia) pelo Inpa e concluiu seu doutorado em Ecologia pela renomada Pennsylvania State University, nos Estados Unidos.

O professor foi escolhido após uma rigorosa análise de currículo e apresentação de propostas perante os colaboradores do Inpa, realizada em agosto. Além de Herinque, os pesquisadores Carlos Cleomir de Souza Pinheiro e Bruce Forsberg foram selecionados pelo Comitê de Busca e apresentados à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, que optou, enfim, por Henrique. A pesquisadora Marina Anciães declinou da candidatura.

Estudo 'polêmico'

Em agosto deste ano, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgou uma nota de solidariedade a Henrique Pereira que, segundo a entidade, foi alvo de “campanha difamatória”.

A nota foi divulgada após um grupo de pesquisadores apresentar recurso contra a candidatura do professor da Ufam, argumentando que ele apresentou estudos, na época da primeira onda de Covid-19, que negava o segundo pico e afirmava que Manaus seria a primeira cidade a superar a pandemia.

A pesquisa de Henrique Pereira e de outros dois pesquisadores, que apontava a remissão do novo coronavírus em Manaus, foi registrada no Boletim Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Atlas Amazonas (ODS Atlas Amazonas), no dia 10 de maio de 2020. O estudo foi confrontado por oito pesquisadores de seis instituições brasileiras que questionaram as informações no artigo científico.