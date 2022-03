Avalie o post

Nos dois primeiros meses do ano houve um crescimento de 70% quando comparado ao mesmo período de 2021. As linhas de produção entregaram para o mercado consumidor 190 mil unidades. Somente em fevereiro forma 107.046 motos. Este é o melhor resultado desde 2015. De acordo com a Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de motocicletas ciclomotores motonetas bicicletas e similares -, a produção de motocicletas está em ritmo de retomada depois das dificuldades provocadas pela segunda onda da pandemia de covid-19. Como explica Marcos Fermanian, presidente da entidade.

Na indústria em geral, a falta de insumos e os altos custos são as principais preocupações do setor. Segundo a CNI – Confederação Nacional da Indústria, o problema faz parte da realidade de 60% das empresas. No cenário da produção de motocicletas este entrave é amenizado.

Assim como houve aumento na produção de motos, também teve uma maior procura pelos veículos de duas rodas. No primeiro bimestre de 2022 foi registrado um crescimento de 14,3% no número de emplacamentos. As motocicletas de baixa potência, com até 160 cilindradas, foram as campeãs, com 61 mil unidades.

Somente as exportações registraram um leve recuo nos dois primeiros meses deste ano, 2,7% a menos do que o registrado no mesmo período de 2021. A abraciclo estima que o Brasil possua mais de 30 milhões de motocicletas. O país é o sexto maior produtor do mundo, com fabricação anual de mais de um milhão e duzentas mil unidades.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação Honda

