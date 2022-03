Avalie o post

O mês de janeiro de 2022 registrou um aumento no número de negativados. Segundo a Serasa, o número de inadimplentes no país chegou em 64,82 milhões. Na Região Norte, são mais de 5,54 milhões de pessoas em situação de inadimplência, e no estado do Amazonas, aproximadamente 1,4 milhão de moradores com o CPF negativado.

’’Feirão Limpa Nome’’: Amazonas é o estado com mais inadimplentes da região norte

O cenário da inadimplência no país levou a Serasa a lançar uma versão emergencial do ‘’Feirão Limpa Nome’’. A ação ocorre até o dia 31 de março, com ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos disponíveis nos canais digitais, onde a negociação pode ser feita, como reforça o gerente da Serasa, Thiago Ramos.

”São mais de 100 empresas parceiras juntas com a Serasa oferecendo até 90% de desconto na quitação de dívidas e diversas opções de parcelamento, por isso é muito importante aproveitar essa oportunidade de negociação do feirão, aproveitar não só os descontos, como também as opções de parcelamento,” disse Thiago.

Embora os números de negativados tenham voltado a crescer, ainda são considerados patamares abaixo do pico pandêmico ocorrido em abril de 2020, quando o número de inadimplentes do Brasil era de 65,91 milhões.

A consulta e a renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser realizadas de forma digital e gratuita por meio dos canais oficiais da Serasa. São eles, site: feiraolimpanome.com.br, aplicativo para telefone celular App Serasa, ligação gratuita 0800 591 1222, além do WhatsApp (011) 99575-2096.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte