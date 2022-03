Avalie o post

O texto original previa anistia aos partidos que não tivessem cumprido a cota mínima de gênero (30%)

A deputada federal Margarete Coelho (PP-PI), relatora da proposta de emenda à Constituição que trata de candidaturas femininas, apresentou parecer ontem que mantém as punições para os partidos que não respeitaram o mínimo de 30% de mulheres candidatas nas eleições anteriores. A PEC, aprovada pelo Senado, está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. O texto original previa anistia aos partidos que não tivessem cumprido a cota mínima de gênero (30%) ou que não destinaram os valores correspondentes a essas candidaturas nas últimas eleições. Margarete Coelho sugeriu que a anistia prevista na PEC seja válida apenas para a não aplicação dos recursos. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a distribuição de recursos do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas mulheres.

Denúncia

O deputado estadual Wilker Barreto denunciou, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), que o setor de emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga está sem aparelho de ar-condicionado. A denúncia foi constatada durante viagem do parlamentar ao município no último sábado, 13.

Pré-candidato 1

Nesta quinta-feira, 17, o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT-CE) participa de evento na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) em homenagem aos 90 anos de nascimento do ex-senador pelo Amazonas Jefferson Péres (PDT-AM).

Pré-candidato 2

À noite, a partir das 19h, Ciro Gomes participa de ato político com lideranças locais no Hotel Blue Tree, para lançar as pré-candidaturas do PDT: Carol Braz, ao governo do Estado, e Luiz Castro, para o Senado.



Ouvidoria

Em comemoração ao Dia do Ouvidor, celebrado nesta quarta-feira, 16, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), por meio da sua Ouvidoria, irá participar do ‘Ouvidoria Day’. O evento possui abrangência nacional e será promovido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) em formato virtual a partir das 9h (horário de Manaus).

Consumidor

Ontem, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado (CDC/ALE) iniciou a Semana do Consumidor Limpo. A ação acontecerá durante quatro dias e vai até a próxima sexta-feira, 18, no Procon Legislativo, de 8h às 13h, na sede da ALE.

Filiação

Em cerimônia, ontem, na sede do partido em Brasília o PL filiou mais de 20 pré-candidatos para as eleições de outubro. A maioria do grupo é de deputados que estavam no PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

Operação

A Polícia Federal deflagrou, ontem, uma operação para desarticular um grupo responsável por tráfico internacional de armas. O PM reformado Ronnie Lessa, é um dos alvos.

Presidente diz que espera redução de preços dos combustíveis

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro espera que a Petrobras siga o mercado internacional e reduza o preço dos combustíveis, após a queda do valor do barril de petróleo. O preço do barril do petróleo do tipo Brent, o mais comercializado internacionalmente, fechou a cotação do dia a US$ 99. Na semana passada, o barril chegou a custar mais de US$ 139, maior valor em 14 anos, o que levou a Petrobras a promover reajustes no preço de combustíveis.

Negócios – Em fevereiro deste ano, as exportações do agronegócio alcançaram cifra nunca obtida para meses de fevereiro, atingindo o valor recorde de US$ 10,51 bilhões. O maior valor exportado em fevereiro havia sido registrado em 2019 (US$ 6,84 bilhões) (Foto: Divulgação/ABr)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte