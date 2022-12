O ator Hugo Bonemer, que é primo de William Bonner, fez um pedido inusitado nas redes sociais. Em um vídeo do galã que circulou na internet, ele disse que “procura um namorado que lave o pinto”.

“Oi! Eu sou o Hugo e eu procuro um namorado que lave o pinto. Parece óbvio, mas olha pra mim! Deixar a água cair em cima, não é lavar, tá? Depois de mijar, espera sair a gotinha e passa um papel pelo menos, senão seu pir* vai ficar com cheiro de banheiro químico. Acredita, você já se acostumou mas dá pra sentir o cheiro só de estar do teu lado. Quando você coça, o cheiro fica na sua mão, as pessoa não falam e já se acostumaram. Mas se você se você não faz isso, você tem cheiro de banheiro químico, tá? Me siga pra mais dicas”, disparou Hugo.

O primo de Bonner passou a falar com frequência sobre o movimento e defender causas LGBTQIA+.