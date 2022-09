O Procon-AM, com apoio da CDL Manaus, lançou nessa semana o selo “Empresa Amigo do Consumidor”. A iniciativa tem por objetivo contemplar os estabelecimentos que respeitam o Código de Defesa do Consumidor, como explica o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

A nova ferramenta é um aplicativo, onde o consumidor vai ter acesso a informações sobre produtos e serviços oferecidos pelas empresas cadastradas, a exemplo do número do estoque das promoções anunciadas.

Outra vantagem é que o comerciante vai poder expor o selo no estabelecimento e utilizá-lo em material publicitário. Para o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, o selo vai proporcionar uma maior transparência no mercado de consumo.

A previsão é que o aplicativo esteja disponível para o consumidor baixar no celular, de forma gratuita, no fim do mês de outubro, já visando as grandes datas comerciais como Copa do Mundo, Black Friday e as festas de fim de ano.

