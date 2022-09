No Amazonas, mais de 2,6 milhões de eleitores estão aptos para votar no próximo dia 2 de outubro, 1º turno das eleições. A capital amazonense concentra a maior parte do eleitorado, mas outros municípios do Estado têm um número expressivo de eleitores.

Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), os maiores colégios eleitorais são Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Iranduba, Manicoré, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira.

Os municípios ficam atrás apenas de Manaus, que possui 1,4 milhão de eleitores.

Veja a lista completa dos municípios

Parintins: 72.964

Manacapuru: 72.802

Itacoatiara: 71.241

Coari: 51.739

Tefé: 42.096

Tabatinha: 37.078

Maués: 36.977

Iranduba: 36.599

Manicoré: 33.205

Humaitá: 32.902

São Gabriel da Cachoeira: 32.106

Distribuição de urnas

No último dia 1º o TRE-AM inicou o envio das urnas eletrônicas para o interior do Amazonas. Os primeiros municípios a receber foram Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira e Santo Antônio do Iça.

Treze polos no Amazonas receberão as urnas e assim, todos os eleitores no Estado irão garantir sua cidadania e exercer o direito de escolher seus representantes. As urnas passaram por processo de carga e lacre, sendo configuradas para cada sessão eleitoral.

