O evento Amazonas Food Festival continua, durante esta semana, com diversas atrações musicais, além de opções gastronômicas e espaço kids. Entre os shows confirmados, estão os grupos Pagode dos Amigos, Xote com Pimenta, Alaídenegão e Casa de Caba.

A programação, organizada pelo Amazonas Shopping, começou no último domingo e encerra no próximo dia 25, no estacionamento do edifício garagem do centro de compras, sempre a partir das 17h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o evento tem sido sucesso de público desde que iniciou, com grande participação.

Na parte gastronômica, participam do Amazonas Food Festival os restaurantes Salomé Grill, Torino, Fiorentina, Regional Burguer, Vitrine Amazônica, Soho Lounge, Churrasco da Villa, Scooby Dogs, Arouche, além do Pipoca Gourmet e Arte Di Latte. Para a diversão das crianças, o evento conta com área kids.

Até domingo (25) os visitantes podem aproveitar a gastronomia e diversos shows de ritmos variados. Neste sábado (24), às 17h, terá show da banda Alaídenegão e, às 19h30, do grupo Xote com Pimenta. Encerrando o Amazonas Food Festival, no domingo (25) se apresenta o grupo Casa de Caba, às 17h, e a banda Contágio, às 19h30.

Atração – O Amazonas Shopping também está com uma atração especial para os fãs de futebol. Trata-se do lounge para troca de figurinhas do álbum da Copa.

O espaço funciona no segundo piso, em frente à livraria Leitura, aberto de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. Quem ainda não adquiriu o álbum e as figurinhas, os itens também estão sendo vendidos na livraria Leitura, na loja Fun Festas e no quiosque Super Bankai.

