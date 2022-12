O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação do mês, ficou em 0,52% em dezembro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ). Em novembro, o índice foi de 0,53%. Com o resultado deste mês, o IPCA-15 fechou o ano com alta acumulada de 5,9%.

O índice está levemente acima das projeções de mercado para a inflação oficial do país, que estão em 5,76%, segundo o último Boletim Focus. O IPCA cheio do ano será divulgado em janeiro pelo IBGE.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados para calcular a prévia da inflação, sete tiveram alta em dezembro. Transportes subiram e alimentação e bebidas foram os itens responsáveis pelo maior impacto no mês.

O grupo dos Transportes, que inclui combustíveis, acelerou de novembro de 0,49% em novembro para 0,85% em dezembro devido, principalmente, à alta nos preços das passagens aéreas (0,47%), que haviam recuado quase 10% no mês anterior.

Os preços dos combustíveis seguiram em alta, de 1,79%, embora o resultado tenha ficado abaixo do observado em novembro, que foi de 2,04%. No ano, a maior pressão foi do grupo dos alimentos, com alta de 11,96%.

O post Prévia da inflação brasileira fecha 2022 em 5,9% apareceu primeiro em Portal Você Online.