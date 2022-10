Avalie o post

Com o objetivo de facilitar o pagamento de taxas e serviços prestados a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realiza a fase final de testes para disponibilizar aos contribuintes o uso do Pix para pagamentos de impostos e tributos.

Testes com emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com Pix são realizados junto à instituição financeira, para iniciar o processo externo, a fim de facilitar o pagamento da população.

O Pix será impresso no boleto do DAM, por meio de um QR Code. Uma das vantagens da forma de pagamento é que o usuário pode utilizar o banco de sua preferência.

O Implurb vem realizando, desde março, testes com o recurso, sendo uma das primeiras secretarias licenciadoras da Prefeitura de Manaus a implantar o sistema. Todas as taxas e boletos emitidos para serviços, licenciamento e outros no instituto terão a opção de Pix assim que o sistema estiver operando após os testes finais.

O diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, afirma que a implantação do Pix faz parte da série de atualizações e benefícios que a gestão do prefeito David Almeida tem implementado, para facilitar serviços ao cidadão e aos contribuintes.

“A tecnologia é uma das ferramentas indispensáveis para essa evolução e precisamos de novos recursos, que facilitem as transações financeiras e simplifiquem a realização de pagamentos e transferências”, destacou.

O Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020, sendo uma solução de pagamento instantâneo gerenciada pelo Banco Central do Brasil. Suas maiores vantagens são a acessibilidade, a rapidez e a disponibilidade.

Para uso no Implurb, ele estará vinculado ao QR Code impresso no DAM. Com o fornecimento dos dados para o pagamento, os requerentes vão fazer a impressão do boleto com um QR Code para fazer o Pix, que permitirá receber e verificar a liquidação de pagamentos de forma integrada. O QR Code é parte integrante do DAM, permitindo o pagamento a partir de aplicativos, em qualquer lugar onde o cliente esteja.

