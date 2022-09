O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta sexta-feira, 16/9, a ordem de serviço para o início da reforma da feira municipal do Porto da Ceasa, abandonada há mais de 28 anos pelas últimas administrações municipais. Localizado na Vila Buriti, BR-319, zona Sul da cidade, o espaço público será totalmente revitalizado com investimento de mais de R$ 1,2 milhão, garantindo um maior conforto para os permissionários e frequentadores do local.

A feira, administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), está incluída no convênio firmado para a reforma de mais de 30 feiras e mercados na capital, quando foram disponibilizados quase R$ 25 milhões para a execução das obras.

“Ninguém olhava os feirantes e, agora, nós vamos reformar todas as feiras e mercados. Eu não entro para pintar as feiras, mas para fazer a reforma completa e trocar todo o maquinário dos feirantes, porque eu sou feirante, vim da feira, do mercado, da comunidade. Eu entrei na prefeitura para resolver o problema da população. Além da reforma, nós vamos dar melhores condições de trabalho para todos os permissionários, nós fazemos a administração por completo. Nós vamos reformar toda a estrutura de feiras e mercados da prefeitura e, até o meio do ano que vem, todas as estruturas já estarão entregues à população”, assegurou Almeida.

A reforma da feira municipal do Porto da Ceasa vai contemplar melhorias nas instalações elétricas, na cobertura, regularização do piso e esquadrias, melhorias no sistema de drenagem, troca de aparelhos, reforma de banheiros, pintura interna e externa, entre outros serviços.

“É nessa gestão que nós estamos dando total apoio aos feirantes e a valorização que cada um merece. Hoje, temos recursos para executar não somente as obras, mas para fomentar a agricultura familiar, para que a gente consiga abastecer as feiras e mercados da cidade de Manaus”, completou o titular da Semacc, Wanderson Costa.

A feira do Porto da Ceasa surgiu em 1998. Em 2007, foi repassada para a jurisdição do governo do Estado, onde permaneceu até 2018, retornando para o município, sob a coordenação da Semacc. Em mais de 28 anos de funcionamento, a estrutura nunca passou por uma reforma. No total, o espaço atende a 67 permissionários, gera aproximadamente 190 empregos diretos e mais de 5.000 indiretos.

Novos equipamentos

Além da reforma, o compromisso com o empreendedorismo foi reafirmado e, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), os feirantes serão contemplados com a troca total dos equipamentos das feiras.

“O empreendedorismo é uma matriz econômica forte, o prefeito identificou que não basta só reformar as feiras, e sim dar uma condição melhor para todos os empreendedores que trabalham, os vendedores de café, de peixe, os lanches, nós vamos dotar esses empreendedores com equipamentos novos a partir do Fumipeq. Desde 2003, existe um fundo dedicado ao empreendedor, e só na gestão do prefeito David Almeida, esse fundo está chegando em quem realmente merece”, pontuou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.