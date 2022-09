A Bemol Farma inaugurou nesta sexta-feira (16), sua nova loja localizada no primeiro andar do Shopping Via Norte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Essa é a primeira farmácia do Centro de Compras e a 42ª da Bemol que mantém o compromisso de oferecer serviços de saúde para os clientes, além dos medicamentos, produtos de higiene e dermocosméticos.

O estabelecimento funciona no horário de 9h às 22h de segunda a sábado e no domingo de 9h às 21h, com medicamentos de referência e genéricos, exames remotos sem necessidade de agendamento, com resultados divulgados em 30 minutos via SMS ou e-mail, além dos serviços personalizados como aplicação de brincos, aferição de temperatura e glicemia de forma totalmente gratuita. Na nova Farma, o cliente Bemol pode ainda fazer os pagamentos de seus carnês nos caixas de atendimento.

Segundo a Coordenadora de Marketing da Bemol Farma, Aline Postigo, a Farma Via Norte entra em operação em um ponto estratégico e importante para a empresa, que segue em processo de expansão não só no Amazonas mas nos demais estados onde a Bemol está presente. “A multiplicação da presença da Bemol Farma em pontos únicos, não somente dentro das lojas Bemol, vai ao encontro da estratégia de estar presente onde nosso cliente está”, afirmou a Coordenadora de Marketing.

Para melhorar atender os clientes e fortalecer o compromisso com a sociedade em geral, os serviços e produtos oferecidos podem ser pagos pelo Cartão Bemol em até 4x sem juros, vale crédito, bônus da loja, cartão de crédito em até 10x sem juros, pix e por meio da função débito com o cartão da Conta Bemol. Além do mais, os clientes do Shopping podem ter a facilidade de pagar os carnês Bemol também na nova unidade da Bemol Farma.

Os clientes podem realizar suas compras pelo site https://www.bemolfarma.com.br/ e por meio do televendas através do número 3133-3700 em Manaus e o 0800 726 8300, para demais localidades.

Programa de recompensas

O programa de recompensas da Bemol Farma proporciona ao cliente que realiza compras por dois meses consecutivos, receber 5% do valor total do último mês em Vale-Crédito para utilizar em novas compras, abater parcelar ou realizar pagamentos na Bemol.

Para participar, é necessário informar o CPF no momento das compras para garantir a participação no programa, além de realizar as compras por dois meses consecutivos. O programa é uma das formas de fidelizar os clientes e garantir a boa relação entre empresa e cliente.

Sobre a Bemol Farma

A Bemol Farma, nasceu em 2016 e ainda está em processo de expansão pelas cidades da Amazônia Ocidental, sempre investindo em inovação e tecnologia para atender de forma mais rápida e eficiente, a Farma possui mais de 40 unidades físicas, localizadas nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre.