A praia da Ponta Negra, na zona Oeste, vai fechar para o banho a partir das 14h desta sexta-feira (30), voltando a ser aberta ao público a partir das 8h de domingo, 1º de janeiro.

A medida preventiva faz parte das ações de segurança da Prefeitura de Manaus para a realização do “Réveillon Sustentável Manaus, Floresta Viva 2023”.

O fechamento foi realizado em outros anos, dando maior segurança para quem vai ao local acompanhar a chegada do ano novo. No sábado, 31, não será permitido o banho no rio durante os eventos programados para a virada.

Operações de limpeza e varredura na praia serão realizadas por equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal.

Normas e segurança

A interdição vai contar com o reforço de barreiras com pontos de entrada e saída, guardas do município, da PM e demais equipes integradas para orientação da população.

Baias serão instaladas para evitar a entrada de frequentadores com garrafas de bebidas, por exemplo, assim como barracas para armar na praia e guardas-chuvas.

Quem for curtir o réveillon de Manaus na Ponta Negra deverá ficar atento às normas de segurança que são adotadas durante a realização de grandes eventos.

A medida será adotada em cumprimento à Portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que regula a realização de Grandes Eventos no Estado (nº 001/2015).

A entrada no evento é gratuita em todos os locais da festa e menores de 12 anos só poderão participar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Todas as entradas do evento irão contar com equipes de segurança que farão a identificação e controle. Estão proibidas de adentrar nos eventos as pessoas com objetos que, de alguma forma, ameacem o público presente no evento, como armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas e materiais cortantes ou perfurantes.

Também não será permitida a entrada de guarda-chuvas com hastes metálicas, tubos de bandeiras, tubos em aerossol (como desodorantes), seringas, entre outros.

Não será permitida a entrada de garrafas ou quaisquer objetos de vidro. Só será liberada a entrada de garrafas pet em quantidade para uso pessoal. Os objetos proibidos serão retidos na entrada sem devolução.

A proibição da entrada de objetos no perímetro da festa segue a regulamentação da Portaria Conjunta nº 011/2015, a portaria de grandes eventos.

O Corpo Integrado de Segurança Pública irá proibir a entrada dos materiais que constam na publicação ou quaisquer objetos que ameacem a integridade física de quem for curtir a virada.

O post Praia da Ponta Negra estará interditada ao banho nesta sexta apareceu primeiro em Portal Você Online.