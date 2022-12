O setor público consolidado brasileiro fechou o mês de novembro com um rombo primário de R$ 20,089 bilhões de reais em novembro, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (29) pelo BC (Banco Central).

No mesmo mês do ano passado, houve um saldo positivo de R$ 15 bilhões nas contas do governo central, composto de governo federal, Banco Central e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

De acordo com o BC, o governo central e os governos regionais apresentaram, na ordem, déficits de R$ 16,5 bilhões e de R$ 3,7 milhões no mês.

Por outro lado, empresas estatais tiveram superávit de R$ 145 milhões. Nos 12 meses encerrados em novembro, o superávit primário do setor público consolidado foi de R$ 137,9 bilhões, equivalente a 1,4% do PIB.

Com o resultado negativo, a dívida bruta brasileira ficou em R$ 5,6 trilhões, o equivalente a 74,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Já a dívida líquida permaneceu em 57%.

O post Contas públicas têm rombo de R$ 20 bilhões em novembro, diz BC apareceu primeiro em Portal Você Online.