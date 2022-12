Maior jogador de todos os tempos, ele foi um embaixador do Brasil levando o país a ser reconhecido no resto do mundo nos anos 50

Uma notícia que ninguém queria publicar e que representa um dos dias mais tristes da história do futebol mundial. Morreu na tarde desta quinta-feira (29), Pelé, o Rei do Futebol, nascido Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, mas que levou o nome do Brasil aos mais longínquos rincões do mundo simplesmente como PELÉ.

O Rei estava internado desde o dia 29 de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de anasarca (inchaço generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada decorrente de um câncer no colo.

Segundo boletim da equipe médica que vinha acompanhando o Rei, ele teve falência múltipla de todos os órgãos.

Ele deixa um rico legado para os amantes do futebol e imortalizou a mítica camisa 10, com uma carreira com mais de mil gols marcados e fatos marcantes. como estrear numa Copa do Mundo com 17 anos e fazer um gol.

O Rei defendeu apenas dois clubes em toda a sua carreira no futebol: Santos e Cosmos FC. Mas o maior jogador de futebol de todos os tempos vestiu a camisa do time paulista em grande parte de sua história. Além, é claro, da Seleção Brasileira.

Com o Santos, o Rei conquistou inúmeros títulos, como o bi da Libertadores da América, Campeonato Paulista e Mundial Interclubes em duas oportunidades. Com a Seleção, Pelé foi tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970).

Ao todo, o Rei marcou 1.283 gols em sua carreira e é o maior artilheiro da história do futebol mundial.

