No último dia do ano, 31 de dezembro, a Banda do Boulevard 2023 promete transformar a avenida que dá nome à agremiação carnavalesca em um verdadeiro ritmo de beiradão, com o primeiro ensaio aberto ao público regado a muito samba de enredo orquestrado pelos 50 ritmistas da banda.

No ensaio da virada, os ritmistas estarão todos vestidos de branco, como manda a tradição do réveillon. O evento acontece no QG da Banda, situado na Avenida Álvaro Botelho Maia, 228, mais conhecida como Boulevard Álvaro Maia, das 10h às 12h.

O ensaio é aberto ao público e terá a presença dos músicos, passistas, rainha da banda, compositores e puxadores do samba de enredo da Banda do Boulevard, cujo tema é ‘Teixeira de Manaus é Beiradão: Cultura do Amazonas em Canção’.

Além dos tradicionais instrumentos que compõem a bateria, como cavaco, tamborim, surdo, chocalho, cuíca entre outros, os organizadores vão presentear os foliões com a inclusão do saxofone, em homenagem a inspiração do samba da Banda do Boulevard 2023, o saxofonista amazonense Teixeira de Manaus.

De acordo com os organizadores, o evento deste sábado marca o início dos ensaios da banda e tem como proposta, oferecer aos amantes do bom carnaval de rua, uma despedida de 2022 cheia alegria, ao som de muito samba e uma saudação a 2023 com o instrumento que embala os beiradões do Amazonas, o saxofone de Rudeimar Soares Teixeira, o Teixeira de Manaus.

Homenagem a Teixeira de Manaus

Ao escrever sobre a escolha do tema da banda, o escritor e poeta, Tenório Telles, disse que “a cultura popular tem legado ao nosso país grandes artistas em todos os segmentos culturais, especialmente na música. Na nossa terra, os talentos musicais são pródigos e têm construído, ao longo dos anos, obras de inegável valor que retratam a vida, a luta e os sonhos de nossa gente”.

“Entre esses criadores de arte e de beleza, sobressai a figura de Teixeira de Manaus, um dos mais talentosos e respeitados instrumentistas da arte musical no Amazonas. Faz parte do imaginário de várias gerações que dançaram sob o ritmo de seu saxofone mágico”, explica.

Tenório destaca ainda que outro aspecto que atesta a sua importância “deve-se ao fato de ter ajudado a colocar em cena e projetado para, além de nossas fronteiras, a música de beiradão – provavelmente o ritmo que melhor nos representa. A música de Teixeira de Manaus expressa a alegria e a simplicidade de nosso povo. A Banda do Boulevard reafirma, com isso, mais uma vez seu compromisso com a história cultural de nossa cidade ao eleger Teixeira de Manaus e sua obra como mote para o seu carnaval de 2023”, frisa.

Programação

A partir do dia 21 de janeiro de 2023 a Banda do Boulevard realizará seus ensaios todos os sábados, das 16h às 18h. A banda deve se apresentar no dia 12 de fevereiro com o tema ‘Teixeira de Manaus é Beiradão: Cultura do Amazonas em Canção’. A rainha 2023 é Josiane Valle e o Mestre de bateria Iron. Os compositores são Paulo Onça, Mulher do Samba e Mui do Cavaco.