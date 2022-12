A cidade recebeu mais de 4,2 mil luminárias modernas, mudando os hábitos dos moradores, que agora aproveitam para passear à noite, na Praça do Cais

Neste final de ano, a população de Manacapuru na Região Metropolitana de Manaus (68 km da capital por estrada) sentiram uma sensação maior de segurança com a iluminação de LED na Praça do Cais, na orla do Centro, com famílias aproveitam o local para passear com tranquilidade durante a noite.

Os comerciantes também foram beneficiados estendendo o horário de funcionamento com a implantação de mais de 4,2 mil luminárias na Princesinha do Solimões, por meio do programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

O servidor público Siclay Cabral, de 46 anos, conta que a Praça do Cais está mais agradável para passear com a família, em seus dias de folga, e se tornou o lugar mais requisitado pelas crianças. “Deu para sentir uma grande diferença. A gente necessita da iluminação em todo o ano e principalmente nessa época, porque, além da segurança de ter uma cidade mais iluminada, se torna mais bonito no período das luzes, na época natalina”, comentou.

A tranquilidade de ir e vir em uma região iluminada também fez com que o comércio estendesse o horário em cerca de duas horas, considerando a grande movimentação após as 22h, como relata a atendente Emilly Jéssica de Souza, de 20 anos. “Antes, a gente fechava entre 22h e 22h30, porque ficava mais escuro e perigoso. Agora, a gente fecha próximo à meia noite porque se sente mais confiante, devido à iluminação”, disse.

Todos os dias, Emily chega ao trabalho e volta para casa caminhando e conta que, com as ruas mais iluminadas, passou a fazer o trajeto sozinha, pois se sente mais segura.

“Nos arredores do cais era bem mais escuro. Com a chegada do LED, melhorou bastante, tanto a segurança quanto o convívio aqui, porque aumentou o movimento. O pessoal tinha bastante medo de chegar para esse lado”, relatou.

Os serviços de modernização do sistema de iluminação pública de Manacapuru foram concluídos no início de dezembro. De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a cidade recebeu mais de 4,2 mil novas luminárias em 33 bairros, incluindo parte da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), no trecho que compreende a sede do município.

“Também foram beneficiados locais que não tinham nenhum tipo de iluminação pública, como é o caso dos bairros Castanheiras, Novo Horizonte e Nova Canaã”, ressaltou.

O Ilumina+ Amazonas está em fase de finalização em Apuí e, recentemente, foi concluído em Codajás e Anori. Nos próximos dias, 100% da área urbana de 27 cidades do interior estarão completamente iluminadas com LED, cumprindo a meta da primeira etapa do programa.

O programa também já contemplou 34 comunidades rurais, com a substituição de antigas lâmpadas a vapor de mercúrio, de sódio, metálicas e mistas, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes, pela nova tecnologia, que garante redução no consumo em até 60% e ainda são sustentáveis.

