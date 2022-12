A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), divulgou as imagens de Mauricio Pereira da Silva, conhecido como “Boneca”; Wesley Reais de Souza, conhecido como “Pateta” ou “Dorme Sujo”; e um homem não identificado. Eles são procurados pelo triplo homicídio de Hudson Reis de Oliveira, Jania Carvalho Simplício e Vanessa Araújo Carvalho, que tinham 45, 50, 40, respectivamente.

O crime ocorreu no dia 10 de setembro deste ano, por volta de 17h30, na rua Belo Horizonte, bairro Compensa, zona oeste.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, as vítimas estavam no interior de uma loja quando foram abordadas pelos autores, que os alvejaram com diversos disparos de arma de fogo.

“Vanessa estava grávida de sete meses e, logo após o delito, foi realizada uma cesariana de urgência. O bebê foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado e, posteriormente, à Maternidade Doutor Moura Tapajóz, onde veio a falecer. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança”, contou.

Denúncias

Quem tiver informações acerca da localização dos indivíduos deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, afirmou Marília.