A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deflagrou mais uma fase da operação Impacto, no final da tarde de sexta-feira (16/02). Durante a ação, dois foragidos da Justiça, de 39 e 28 anos, foram recapturados nos bairros Coroado e Valparaíso, na zona leste de Manaus, e um homem, de 26 anos, foi preso com um revólver calibre 38 com seis munições intactas, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

A Operação Impacto é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com atuação integrada das Forças de Segurança do Amazonas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). A ação da PMAM segue durante todo o fim de semana na capital.

A operação contou com um total de 181 policiais militares das unidades dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), Metropolitano (CPM), Ambiental (CPAmb) e do Interior (CPI). Foram empregadas 64 viaturas e 24 motocicletas que atuaram em todas as zonas da capital.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a nova fase da operação Impacto tem como objetivo reforçar as ações do Sistema de Segurança na capital e interior do estado. “Estamos com todas as tropas na rua. Trabalhamos com dados estatísticos e informações de inteligência dos pontos críticos da cidade e com esse efetivo vamos levar mais segurança para a população amazonense”, afirmou.

Além das prisões e da apreensão da arma de fogo, os policiais militares apreenderam 226 trouxinhas de entorpecentes e 14 motocicletas com restrições. Três pessoas foram detidas para averiguações e encaminhadas para Distritos Integrados de Polícia (DIP’s) e uma motocicleta foi recuperada.