O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) determinou em audiência de custódia, neste domingo (25), por manter a prisão dos 12 policiais militares suspeitos de participarem da chacina na AM - 010, que resultou na morte de quatro pessoas. O crime ocorreu na última quinta-feira (22). Foi determinada ainda a transferência dos presos.

A decisão é do juiz de Direito plantonista das Audiências de Custódia do TJAM, André Luiz Muquy, que analisou durante a tarde, o processo sobre os policiais militares investigados na morte das quatro pessoas. A audiência de custódia, que foi realizada no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, no bairro de São Francisco, Zona Sul de Manaus, foi concluída por volta das 15h deste domingo.

De acordo com o magistrado, os 12 policiais foram presos por força de mandados de prisão temporária. Já na audiência, o magistrado homologou a prisão de todos, por estar dentro da legalidade. Muquy determinou ainda a transferência de todos para continuarem presos no Batalhão da Rocam, pois os mesmos relataram na audiência terem sofrido ameaças de outros internos onde estavam presos anteriormente. O processo segue em Segredo de Justiça.