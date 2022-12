Kely Nascimento, filha do ex-jogador de futebol Pelé, usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido nas redes sociais e pelos profissionais do hospital que tem cuidado de seu pai desde novembro, quando ele foi internado para tratar de um quadro de infecção respiratória e fazer uma reavaliação do tratamento do câncer de cólon. “Temos consciência do privilégio que é estar num hospital como Albert Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos”, escreveu. “Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele”, complementou antes de desejar um Feliz Natal para os seguidores e comemorar o fato de poder estar “mais uma noite juntinho com ele”, se referindo a Pelé. O Rei do futebol está internado desde o dia 29 de novembro e seu estado de saúde se agravou na última quarta-feira, 21, também data que o último boletim referente a sua saúde foi divulgado. Em nota, o hospital informou que houve piora do tumor no cólon contra o qual o Rei luta desde setembro de 2021 e que estavam tendo “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”.

