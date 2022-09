O Aeroclube de Manaus é um dos alvos de fiscalização pela Polícia Federal, que deve ocorrer de forma intensa até o próximo domingo (02/1o), dia em que ocorre o 1º turno das eleições. A ação tem a finalidade de evitar possíveis crimes eleitorais, como o envio de dinheiro para compra de votos.

As aeronaves com destino aos municípios do interior do Amazonas deverão passar por uma triagem minuciosa. O aeroclube é um meio de tráfego importante para o embarque e desembarque de passageiros com destino a cidades distantes.

A PF informou por meio de nota que está intensificando as fiscalizações de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus, visando reprimir a prática de crimes eleitorais.