O candidato Omar Aziz lidera a disputa pelo Senado no Amazonas, de acordo com a pesquisa formulada pelo Instituto Perspectiva, divulgada nesta quarta-feira, 31/8. Em comparação com pesquisa anteriores houve crescimento do candidato à reeleição na pesquisa espontânea e estimulada.

Esta é a terceira pesquisa realizada pelo instituto. A amostra foi de 1.500 entrevistas em Manaus e nos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas, totalmente executadas por telefone. A margem de erro máxima estimada é de 2,5%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,0%.

No cenário espontâneo, há uma diferença de 3,2 pontos percentuais, de Omar Aziz (16%) para o segundo colocado, Arthur Neto (13,2%). Em terceiro, está Coronel Menezes, com 4,9%.

Pesquisa do Instituto Perspectiva divulgada nesta quarta-feira

Pesquisa Estimulada

Já na pesquisa estimulada (quando são apresentados os nomes dos candidatos), Omar aparece com 28,3%, enquanto Arthur Neto aparece com 23,7%. Coronel Menezes fica com 12,6%.

Em comparação com pesquisa realizada em maio, houve um crescimento do candidato à reeleição, Omar Aziz, de 20,9% para 28,3%, ancorado principalmente no interior do estado.

Por outro lado, Coronel Menezes sofreu redução no seu percentual de intenção de votos entre maio e agosto, descendo de 16,1% para 12,6%. Vale lembrar que o desempenho do candidato está ligando ao de Bolsonaro, que obteve queda significativa, no mesmo estudo (confira aqui).

Comparação

Em março, os indecisos somavam 72,3% e agora são 53,5%. Omar Aziz subiu de 6,4% para 16%; Arthur 5,5% para 13,2%; Menezes foi de 5,4% para 7,9%; e Luiz Castro, de 1,8% para 4,9%. Conforme análise do Instituto Perspectiva, os eleitores já sabem quem são os candidatos, e, a cada semana, o número de indecisos tende a diminuir de forma gradativa.

Perfil

Arthur Neto ainda lidera a capital, com 26%, r Omar que estava abaixo de 20% em Manaus, melhorou seu percentual e agora atinge 23%. Coronel Menezes já teve um desempenho melhor na capital, mas caiu para 14%; no interior possui 10%.

De acordo com as observações feitas pelo Instituto, Arthur se sobressai entre os que possuem ensino superior. Omar consegue melhor desempenho em perfil semelhante ao de Lula: pessoas com o ensino fundamental. Mais de 70% dos eleitores de Menezes votam em Bolsonaro.

