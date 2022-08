O candidato a reeleição Wilson Lima (União Brasil) está a frente na disputa ao governo do Amazonas na consulta estimulada de intenção de voto, de acordo com pesquisa do Instituto Perspectiva divulgada nesta quarta-feira, 31/8. Mas as diferenças entre os três primeiros é pequena, o que mostra que este último mês antes do primeiro turno será decisivo.

Agora, Wilson aparece com 28,3% contra 26,8% de Amazonino. Pela margem de erro o atual governador e o ex-governador estariam, tecnicamente, empatados.

Eduardo Braga (MDB) é o terceiro com 21,5% e mostra crescimento em relação aos últimos cenários. Ricardo Nicolau (Solidariedade) está na quarta posição com 6,3%, com oscilação também para cima.

O período de realização da coleta de dados foi de 26 e 27 de agosto de 2022 e foram ouvidas 1.500 pessoas. A pesquisa está registrada no TSE sob o número 23.600/2019 e 23.676/2021.

Pesquisa para governador

Presidente

A pesquisa para presidente mostra Lula (PT) consolidado na liderança. Ele aparece com 43,2%, enquanto que Jair Bolsonaro (PL) vem atrás, com 32,7%. Nos últimos dias é a segunda amostragem que aponta o petista na liderança no estado do Amazonas.

"Um fenômeno identificado especialmente em nosso estado nesta pesquisa foi a queda de Bolsonaro na pergunta estimulada: de 38,1% em maio para 32,7% em agosto (-5,4%). Quanto ao candidato Lula, apresenta um crescimento nas intenções de voto que vai além da margem de erro de 2,5%: de 37,7% para 43,2% (+5,5%). Esses percentuais ocorrem por múltiplas variáveis, porém, é possível que a questão principal seja a Zona Franca de Manaus, quando o Governo Federal tratou a questão do IPI de maneira a prejudicar o nosso modelo econômico", diz o pesquisador Durango Duarte.

Fonte: Toda Hora