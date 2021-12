Avalie o post





A família é um dos bens mais preciosos para Deus. É no seio da família que nascem as vocações, além do respeito, diálogo e amor. Em tempos de pandemia, descobrimos que o poder de uma família unida é imensurável. Ser família é muito além de pai, mãe e filhos. Família pode ser um amigo ou vizinho. Família é ser dom e serviço.

No dia 26 de dezembro, festa da Sagrada Família, o Papa Francisco apresentou uma carta aos esposos, no qual destaca os aspectos e etapas da vida familiar. O documento ressalta que os cristãos não podem se negar a apresentar aos jovens o matrimônio ideal e reforçar a beleza de um dos sacramentos mais importantes para a vida da igreja.

A Carta aos esposos chega exatamente um ano após 27 de dezembro de 2020, quando o Papa anunciou no Angelus o Ano dedicado à “Família Amoris laetitia”, cinco anos após a publicação da Exortação Apostólica.







Para a coordenadora da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Manaus, Lúcia Lima, a família nunca deixará de ser um sonho para a juventude, mas é necessário referência matrimonial.

Em 2022 acontecerá o Encontro Mundial das Famílias em Roma, paróquias e áreas missionárias estão sendo motivadas a participar, destaca o coordenador da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Manaus, Francisco Nascimento.

O ano dedicado à “Família Amoris laetitia” se concluirá em junho próximo, quando o Encontro Mundial das Famílias será celebrado em Roma.

Ouça a matéria completa:





Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Fonte